FRANKFURT (Dow Jones)--Der Hedgefonds Elliott ist beim Übernahmeziel Uniper eingestiegen. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des Energiekonzerns hervorgeht, hat Elliott Zugriff auf gut 5,3 Prozent der Uniper-Anteile. Der direkte Anteil, den der Fonds des US-Investors Paul Singer hält, liege bei rund 2,4 Prozent. Uniper wollte sich über die Stimmrechtsmitteilung hinaus nicht äußern.

Der finnische Versorger Fortum will der Uniper-Mutter Eon Anfang nächsten Jahres knapp 4 Milliarden Euro für die verbliebenen 47 Prozent an der Kraftwerkstochter zahlen. Fortum bietet 22 Euro je Aktie, an der Börse wird die Aktie aktuell allerdings bei 25,41 Euro gehandelt. Uniper lehnt die Übernahme durch Fortum ab und empfiehlt daher auch den Aktionären, die Offerte nicht anzunehmen.

Der Mutterkonzern Eon bleibt hingegen bei seiner Linie: "Eon wird unverändert im Januar entscheiden, ob das Fortum-Angebot angenommen wird", erklärte eine Sprecherin.

Uniper beschäftigt 13.000 Mitarbeiter, darunter 5.000 in Deutschland. Einst als "Resterampe" mit dreckigen Kraftwerken verspottet, legte das Unternehmen nach Abspaltung und Börsengang eine furiose Trendwende hin. Der Börsenkurs konnte mehr als verdoppelt werden.

Mitarbeit: Christian Grimm

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/chg

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2017 10:44 ET (15:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.