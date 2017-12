FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Medigene hat die Rechte an seinem Medikament Veregen in den USA an eine dortige Novartis-Tochter verkauft. Damit veräußert die Medigene AG zu wesentlichen Teilen das letzte Produkt aus ihrer früheren Pipeline, als sich das Unternehmen noch auf die Entwicklung von Immuntherapien konzentriert hatte.

Die Novartis-Tochter Fougera ist bereits Medigenes Marketing- und Vertriebspartner für Veregen in den USA und erwirbt nun die US-Vermögenswerte für das Medikament einschließlich der Patente, der Lizenzen, des Know-hows sowie des Markennamens. Medigene bleibt Eigentümer des pharmazeutischen Wirkstoffs für das Produkt und wird diesen exklusiv an Fougera liefern. Medigene behält alle Rechte für das Mittel gegen Genitalwarzen außerhalb der USA.

In den ersten neun Monaten 2017 betrug Medigenes Umsatz von Veregen insgesamt 1,8 Millionen Euro. Typischerweise wird davon die Hälfte in den USA erzielt. Einen Verkaufspreis nannte Medigene nicht. Das Unternehmen hob aber die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2017 an: Medigene erwartet nun Umsätze von 10,5 bis 11,5 anstelle der bisher prognostizierten 8 bis 10 Millionen Euro. Der EBITDA-Verlust soll 14 bis 15 statt 16 bis 18 Millionen Euro erreichen.

