Orbiwise, ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für das Internet der Dinge (IoT), schließt sich dem HPE Partner Ready Program an, um seinen unternehmensfähigen LoRaWAN-Netzwerkserver (OrbiWAN), der mit der HPE-Universal-IoT-Plattform vorintegriert ist, verfügbar zu machen.



Diese Partnerschaft ermöglicht die flächendeckende Bereitstellung von IoT-Anwendungen, die leistungsarme Geräte und Konnektivität über große Entfernungen erfordern, einschließlich Smart Industry, Smart-City-Services und präziser Landwirtschaft: eine endlose Anordnung von Anwendungen in äußerst unterschiedlichen Marktvertikalen. Die integrierte Lösung, die auf der HPE Discover 2017 Madrid vorgestelt wurde, wird die schnelle und nahtlose Bereitstellung von LoRaWAN-basierten IoT-Lösungen ermöglichen.



"Unsere kombinierte Lösung ist bereits für Kunden verfügbar, die kommerzielle Netzwerke bereitstellen oder versuchsweise einführen möchten. Sie wird Bereitstellungen in jeder Größe zugute kommen, insbesondere Bereitstellungen im Unternehmenssektor, dem am schnellsten wachsenden Segment in der Branche der leistungsarmen Weitverkehrsnetze", sagte Domenico Arpaia, CEO von Orbiwise.



Orbiwise und HPE wurden bereits erfolgreich mit Tata Communications bereitgestellt, dem weltweit größten LoRaWAN-Netzwerk, das bald mehr als 60 Städte und 400 Millionen Menschen in Indien abdecken wird.



"HPE heißt Orbiwise in unserem schnell wachsenden Partner-Ökosystem willkommen. Unser gemeinsamer Fokus darauf, die Märkte für die intelligente Stadt und intelligente Landwirtschaft auszuweiten und eine Partnerschaft mit Tata Communications zu schließen, führt beide Unternehmen über das Hype-Stadium hinaus zur Implementierung in der realen Welt in einigen der unwirtlichsten Umgebungen und unter den kostensensibelsten Bedingungen", sagte Dave Sliter, Vice President & General Manager, Communications and Media Solutions, Hewlett Packard Enterprise.



Über Orbiwise



Orbiwise SA ist ein führender internationaler Lösungsanbieter für LPWA-IOT-Netzwerke und ein zahlendes Mitglied der LoRa Alliance. Kunden von Orbiwise stellen LPWA-Netzwerke in Anwendungen für die intelligente Stadt, präzise Landwirtschaft und Industrie bereit. Die Core-Netzwerklösung OrbiWAN von Orbiwise ist ein branchenführendes Produkt, das die Kenntnisse liefert, um die Vorgänge von LoRa-Netzwerken auszuführen, aufrechtzuerhalten und zu überwachen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Plan-Les-Ouates, Genf, Schweiz.



Über Hewlett Packard Enterprise



Hewlett Packard Enterprise ist ein branchenführendes Technologie-Unternehmen, das es Kunden ermöglicht, schneller und weiter voranzukommen. Mit dem umfangreichsten Portfolio der Branche, das von der Cloud über das Datenzentrum bis hin zu Arbeitsplatzanwendungen reicht, helfen unsere Technologie und unsere Services Kunden auf der ganzen Welt, Informationstechnologie effizienter, produktiver und sicherer zu machen.



LoRa und LoRaWAN sind Handelsmarken der Semtech Corporation. TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Handelsmarken von Tata Sons Limited in bestimmten Ländern.



