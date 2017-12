Die Aktie von Medigene, dem Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München, gewinnt heute rund 4% und klettert damit über die Marke von 12,00 Euro. Wie heute bekannt wurde, verkauft Medigene die US-Rechte für ihr Medikament Veregen an Fougera Pharmaceuticals, Inc., Melville, New York, USA. Fougera ist die Dermatologie-Geschäftseinheit von Sandoz US und...

