München (ots) - Von internationalen Partnerschaften bis hin zu länderübergreifenden Speicherprojekten: Die Globalisierung der Energiespeicherbranche nimmt derzeit deutlich Fahrt auf. Unternehmen verstärken ihre Auslandsaktivitäten und erschließen neue Absatzmärkte. Das zunehmende Interesse an länderübergreifenden Kooperationen und die steigende Exportnachfrage sind Ausdruck des enormen Wachstumspotenzials der weltweiten Energiespeicherbranche. Welche Chancen die Internationalisierung bringen wird, das erfahren Fachbesucher vom 20. bis 22. Juni 2018 auf der ees Europe in München aus erster Hand. Als Europas größte, internationalste und besucherstärkste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme ist die ees Europe die optimale Plattform für den internationalen Austausch.



Energiespeicher sind ein elementarer Baustein für die globale Energiewende: Wenn Strom aus regenerativen Energien gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden kann, sind auch fluktuierende Energiequellen wie Sonne oder Wind ein stabiler Stromlieferant. Damit sich die neue Art der Energieversorgung global durchsetzt, bündeln immer mehr Unternehmen ihr Know-how, nutzen die regionale Expertise ihrer Partner und exportieren ihre Lösungen ins Ausland. Internationale Kooperationen tragen nicht nur zum Siegeszug erneuerbarer Energien bei, sie eröffnen den Firmen auch globale Wachstumschancen. Bis 2020 steigt der weltweite jährliche Speicherzubau auf 4,7 Gigawatt und bis 2025 auf 8,8 Gigawatt, prognostizieren die Analysten von IHS Markit. 2025 wären weltweit somit Energiespeicher mit einer kumulierten Leistung von 52 Gigawatt am Stromnetz angeschlossen. Auch für den deutschen Markt zeigt die Trendkurve nach oben. Nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) sind in Deutschland inzwischen rund 60.000 Solarstromspeicher in Betrieb. In den kommenden zwei Jahren könnte die Zahl auf 100.000 steigen, so die Prognose. "Die Nachfrage nach Solarstromspeichern in Deutschland steigt. Sinkende Kosten und eine Vielzahl technologisch ausgereifter Produkte treiben diese Entwicklung an. Der Trend zum eigenen Solarstromspeicher springt von Deutschland nach und nach auf andere europäische Märkte über", sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar.



ees Europe unterstützt Unternehmen bei der Internationalisierung



Die ees Europe ist der ideale Treffpunkt, um die Internationalisierung der Speicherbranche voranzutreiben. Fachbesucher treffen auf der renommierten Leitmesse auf internationale Aussteller und Branchengrößen mit globalen Marktstrategien. So zum Beispiel die Firma Sonnen: Sie versorgt die neu gegründete Energy Alliance Italia in Bergamo mit 20.000 Speichersystemen. Und Younicos beliefert Singapur mit Batteriespeichersystemen. "Wir sind global führend bei Batterie- und Energiemanagementlösungen für Versorger, Erzeuger, Industriekunden und Microgrids. Unsere Kunden und Geschäftspartner treffen wir auf der ees Europe", erklärt Jayesh Goyal, Managing Director, Younicos.



Zusätzlich zur Messe bietet die ees in Foren, Workshops sowie der Konferenz viele Möglichkeiten für den Austausch und die weltweite Vernetzung. Darüber hinaus ist die Fachmesse ees mit internationalen Events in San Francisco, Sao Paulo und Mumbai vertreten. Auf diese Weise unterstützt die Energiespeichermesse Unternehmen, sich vor Ort mit Lösungen für den regionalen Markt zu präsentieren und ihre Internationalisierungsstrategie voranzutreiben.



The Smarter E bündelt alle Themen entlang der Wertschöpfungskette



Die ees Europe ist 2018 eine von insgesamt vier Energiefachmessen unter dem neuen Dach The Smarter E Europe. The smarter E Europe ist die Innovationsplattform für die neue Energiewelt und präsentiert sektorenübergreifende Energielösungen der Zukunft. The smarter E Europe vereint ab 2018 die renommierten Fachmessen Intersolar und ees Europe, sowie die zwei neuen Energiefachmessen Power2Drive Europe und EM-Power. Für die erfolgreiche Realisierung von Speicherprojekten werden immer öfter Branchen- und Ländergrenzen überschritten. Das zeigt sich auch an einer weiteren Partnerschaft: Das deutsche Unternehmen Solarwatt, Aussteller auf der ees Europe, bündelt seine Kompetenzen mit dem österreichischen Lösungsanbieter Fronius, der auf der Intersolar Europe vertreten sein wird. "Branchenübergreifende und internationale Partnerschaften wie die von Solarwatt und Fronius sorgen dafür, dass die besten Lösungen für das Gelingen der Energiewende entstehen. Ein so internationales Publikum wie das der ees und Intersolar Europe ist daher bestens geeignet, unsere Produkte den Kunden in allen wichtigen europäischen Photovoltaik-Märkten vorzustellen", so Jörg Erdmann, Director Marketing und Kommunikation bei SOLARWATT.



Die ees Europe sowie die Parallelveranstaltungen finden vom 20. bis 22. Juni 2018 unter dem Dach von "The smarter E" auf der Messe München statt.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.ees-europe.com www.TheSmarterE.de



Über die ees Europe



Die ees Europe ist die größte und besucherstärkste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme in Europa. Seit 2014 findet die ees Europe jährlich auf dem Messegelände München statt und ist die Branchenplattform für Hersteller, Händler, Anwender und Zulieferer von stationären Speicherlösungen und -technologien für elektrische Energie sowie Batterieproduktionstechnik.



Die begleitende ees Europe Conference beleuchtet und vertieft aktuelle Fragestellungen der Branche.



Mit weiteren ees Veranstaltungen in San Francisco, Mumbai und Sao Paulo ist die ees auf vier Kontinenten vertreten.



Im Jahr 2018 findet erstmals parallel zur ees Europe die Power2Drive Europe statt, die Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Mit dem Fokus auf Antriebsbatterien und alle Themen rund um die Ladeinfrastruktur werden die Themen der ees Europe optimal ergänzt. Des Weiteren finden parallel die Intersolar Europe statt, die weltweite Leitmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner und die EM-Power, die neue Fachmesse für die intelligente Nutzung von Energie in Industrie und Gebäuden. Alle vier Messen finden unter dem gemeinsamen Dach The smarter E Europe statt - die Innovationsplattform für neue Energielösungen.



Weitere Informationen über die ees Europe finden Sie unter: www.ees-europe.com



Veranstalter der ees Europe sind die Solar Promotion GmbH, Pforzheim und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).



