FRANKFURT (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Siemens will mit einer veränderten Satzung der zunehmenden Digitalisierung seines Geschäfts Rechnung tragen. Die Aktionäre sollen auf der Hauptversammlung im Januar 2018 beschließen, dass das Unternehmen in den Bereichen Industrie, Energie, Gesundheit und Infrastruktur auf jedem Gebiet der Informationstechnologien tätig sein kann.

Der entsprechende Paragraph 2 der Satzung sei zuletzt 2003 angepasst worden und bedürfe der Modernisierung, heißt es in der Einladung des Konzerns zur Hauptversammlung. Auch Finanzdienste werden als Geschäftsfeld erwähnt.

Konzernchef Joe Kaeser ist dabei, das Siemens-Konglomerat umzubauen. Das Windenergiegeschäft hat der Konzern bereits ausgegliedert und mit der börsennotierten spanischen Gamesa fusioniert, demnächst soll eine ähnliche Konstruktion für die Zugsparte mit dem französischen Alstom-Konzern umgesetzt folgen. Die Medizintechniksparte will Siemens im nächsten Jahr in Frankfurt an die Börse bringen.

Kaeser spricht im Zusammenhang von dem Münchner Konzern gerne als einem Flottenverband. In der Satzung soll dies mit der Formulierung seinen Niederschlag finden, Siemens könne seine Tätigkeiten unmittelbar oder durch Konzern- oder Beteiligungsgesellschaften verwirklichen, darunter auch Gemeinschaftsunternehmen.

December 05, 2017

