BERLIN (Dow Jones)--Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) hat eine Überprüfung angekündigt, um festzustellen, ob die jüngsten US-Steuerpläne internationale Regeln und Abkommen verletzen. "Es ist so, dass wir sehr wohl prüfen müssen, ob und inwieweit die Regeln der (Welthandelsorganisation) WTO und der Doppelbesteuerungsabkommen eingehalten sind", sagte Altmaier nach einer Sitzung der Finanzminister der Europäischen Union (EU) in Brüssel. "Das ist eine juristische Frage, keine politische Frage."

Die USA hätten das Recht, ihr eigenes Steuersystem zu gestalten, aber das müsse in Übereinstimmung mit den international gültigen Regeln geschehen. Die EU-Juristen sollten deshalb nun so bald wie möglich darüber Auskunft geben, "ob es in dieser Hinsicht Besorgnisse gibt, die zu Recht bestehen". Dies werde "ein paar Tage dauern", werde aber sehr ernst genommen.

Altmaier betonte, "dass niedrige Steuern ja nicht als solche verboten sind". Über die Frage, wie hoch Steuern sein sollten, werde überall diskutiert. Möglichen Handlungsbedarf sah er auch in Europa. "Wir müssen die amerikanischen Vorschläge darauf hin überprüfen, inwieweit sie für den Steuerwettbewerb zwischen den Staaten Voraussetzungen verändern und dann auch zu einem Nachdenken in den Ländern der Europäischen Union beitragen", erklärte der CDU-Politiker. In dieser Diskussion stehe man aber noch am Anfang.

Zudem lobte der geschäftsführende Bundesfinanzminister die von der EU bei der Sitzung in Brüssel beschlossene "Schwarze Liste", auf der 17 Staaten und Gebiete als Steueroasen aufgeführt sind. "Wir haben klar gemacht, dass wir mit diesem Beschluss ein Zeichen setzen wollen", sagte Altmaier. "Ich bin überzeugt, dass dieses Zeichen wirken wird." Er betonte, es handele sich dabei um "eine lebende Liste", die gegebenenfalls ergänzt werde. Auch über Sanktionen sah er noch nicht das letzte Wort gesprochen. "Dass wir die Sanktionen jetzt nicht haben, schließt ja nicht aus, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt noch kommen werden."

