Vevey (awp) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé nimmt eine grössere Übernahme im Bereich Consumer Healthcare vor. Für einen Kaufpreis von 2,3 Mrd USD in bar will Nestlé die kanadische Atrium Innovations übernehmen. Verkäufer ist eine von Permira Funds angeführte Investorengruppe, wie Nestlé am Dienstag mitteilt. Der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...