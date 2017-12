Der AUD/USD, der im asiatischen Geschäft auf den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen stieg (0,7653), konnte sein Aufwärtsmomentum nicht aufrechterhalten und gab einen Großteil seiner Gewinne wieder ab. Zuletzt notierte das Paar auf 0,7613 und damit 0,2 Prozent im Plus. Die Reserve Bank of Australia beschloss am Dienstag den Leitzins erwartungsgemäß ...

