VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle verstärkt sein Gesundheitsgeschäft mit einem Zukauf. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, will er für 2,3 Milliarden US-Dollar in bar die kanadische Atrium Innovations übernehmen. Verkäufer ist eine von Permira angeführte Investorengruppe. Der Umsatz von Atrium für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2017 wird auf knapp 700 Millionen US-Dollar beziffert. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im ersten Quartal 2018.

Nestle erhofft sich von dem Kauf weitere Wachstumsmöglichkeiten im Bereich Consumer Healthcare. Atrium vertreibt Nahrungsergänzungsmittel wie Multivitaminpräparate, Proteinnahrung oder Mahlzeitenersatz.

Nach Abschluss der Übernahme wird Atrium, mit Sitz in Quebec, der Nestlé Health Science zugeordnet. Das Management soll weiterhin das Geschäft leiten./cf/an/AWP/she

ISIN CH0038863350

