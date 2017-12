FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lebensmittelhersteller Nestle verstärkt sich im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Die Schweizer vereinbarten den Kauf des kanadischen Unternehmens Atrium Innovations, wie Nestle mitteilte. Die Beteiligungsgesellschaft Permira Funds reicht das Unternehmen für 2,3 Milliarden US-Dollar in bar an Nestle weiter. Atrium erzielt im laufenden Jahr Umsätze von knapp 700 Millionen Dollar.

Nestle hofft mit dem Zukauf auf Wachstumschancen im Gesundheitsbereich. Das bestehende Management soll Atrium und die 1.400 Mitarbeiter weiter führen. Die größte Marke von Atrium ist "Garden of Life", die Bio-Nahrungsergänzungsmittel in 14.000 Gesundheitsläden in den USA vertreibt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2017 11:45 ET (16:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.