Zürich (pts030/05.12.2017/17:45) - Qatar Airways hat heute die Akkreditierung für die höchste Stufe des IATA-Umweltbewertungsprogramms (IEnvA) bekannt gegeben. Somit wird Qatar Airways die erste Fluggesellschaft im Nahen Osten und die fünfte weltweit, welche die IEnvA-Stufe 2 erreicht. Das Zertifikat der IEnvA-Stufe 2 wurde Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker von Herrn Alexandre de Juniac, Generaldirektor und Chief Executive Officer der IATA, überreicht. Dies geschah während der Einführung von Al Baker als neuer Vorsitzender des IATA-Aufsichtsrats am 1. Dezember 2017 in Genf. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker verkündete: "Ich bin stolz auf diese Auszeichnung und freue mich über die Anerkennung unseres Erfolgs bei der Entwicklung eines umfassenden Umweltmanagementsystems in dem Jahr, in dem wir unser zwanzigjähriges Bestehen feiern. Im Rückblick auf die letzten zwei Jahrzehnte haben wir uns von einer aufstrebenden regionalen Fluggesellschaft zu einem weltweit führenden Luftfahrtunternehmen entwickelt. Während wir unser globales Netzwerk weiter ausbauen, sind wir weiterhin bestrebt, die Führung und die Ressourcen bereitzustellen, die erforderlich sind, um unsere Vision für ökologische Nachhaltigkeit zu erfüllen. Unsere fortgesetzte Beteiligung an den Umweltprogrammen der IATA positioniert Qatar Airways als Vorreiter beim Aufbau einer nachhaltigen Luftfahrtindustrie." Mit ihrem Umweltmanagementsystem hat Qatar Airways eine Reihe von Initiativen zur Verbesserung der Umweltleistung umgesetzt. Dazu gehört auch der systematische Ansatz von Qatar Airways zur Verbesserung der Treibstoffeffizienz von Flugzeugen, der sich auf Gewichtsreduzierung, Routenoptimierung und Flugzeugleistung konzentriert. Diese Initiative hat Einsparungen von 1 800 Tonnen Treibstoff (5 600 Tonnen CO2) durch die Optimierung des Trinkwasser-Uploads und 4 800 Tonnen Treibstoff (15 300 Tonnen CO2) durch die Reduzierung des Einsatzes von Triebwerken bei Rollmanövern bei der Ankunft am Hamad International Airport ermöglicht. Darüber hinaus hat das Umweltmanagementsystem die Geschäftsprozesse überarbeitet, um die Zusammenarbeit mit Lieferanten zu optimieren. Insbesondere hat sie eine neue Charta für Nachhaltigkeit ins Leben gerufen und fördert die Verwendung von Materialen aus nachhaltiger Produktion in ihrer preisgekrönten Bordverpflegung. Ein zentraler Teil des Umweltmanagementsystems von Qatar Airways besteht darin, ihren Mitarbeitern die Fähigkeiten zu vermitteln, tagtäglich ein effektives Umweltmanagement zu liefern. Im Jahr 2016 hat Qatar Airways in Zusammenarbeit mit dem Institut für Umweltmanagement und Umweltbewertung (IEMA) eine hochmoderne Umweltkompetenzmatrix eingeführt, um Qualifikationsanforderungen für jeden Mitarbeiter festzulegen und die Umweltverantwortung in die Stellenbeschreibungen aller Mitarbeiter weltweit einzubeziehen. Qatar Airways entwickelt jetzt innovative Umweltschulungspakete, einschliesslich interaktiver E-Learning-Module, welche die Mitarbeiter in das Umweltmanagement einbeziehen und zur Geschäftsbeständigkeit des Unternehmens beitragen. Qatar Airways ist seit 2009 aktives Mitglied des IATA-Umweltausschusses. Diese Gruppe von Luftverkehrsvertretern konzentriert sich auf Lösungen der Luftfahrtindustrie für Umweltprobleme wie Klimawandel, illegalen Transport gefährdeter Wildtiere, Kabinenabfälle, alternative Kraftstoffe und soziale Verantwortung. Qatar Airways hat kürzlich die Nominierung zum Vorsitzenden des IATA Environmental Assessment Oversight Council angenommen - das Gremium, das im Auftrag seiner Mitglieder das IEnvA-Programm-Normenhandbuch verwaltet. Passendes Bildmaterial finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157688028309452 Medienstelle panta rhei pr gmbh Dr. Reto Wilhelm, E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch Tel.: +41 (0)44 365 20 20 Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, E-Mail: eduverge@uk.qatarairways.com (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171205030

December 05, 2017 11:45 ET (16:45 GMT)