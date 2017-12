DAX-Jahresendrallye schon vorbei? BMW zeigt sich unbeeindruckt

Nach dem fulminanten Wochenauftakt ließen es Anleger am deutschen Aktienmarkt am heutigen Dienstag wesentlich ruhiger angehen. Für den DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) stand vor allem der Kampf um die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke im Fokus.

Das war heute los. Gestern hofften Investoren noch, den Beginn der diesjährigen Jahresend- bzw. Weihnachtsrallye gesehen zu haben. Heute mussten sie befürchten, dass diese zu Ende gehen könnte, bevor sie richtig begonnen hat. Die gute Nachricht ist jedoch, dass sich der DAX nach deutlichen Kursverlusten zu Beginn des Handels zum Ende des Tages stabilisieren konnte.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute vor allem Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) überzeugen. Die Aktie des Immobilienkonzerns kletterte auf einen neuen Rekordstand, was die Anlegerfantasien zusätzlich beflügelte. In der Spitze legte die Vonovia-Aktie einen Wertzuwachs von 2,5 Prozent hin, nachdem sich das Papier bereits in den vergangenen Jahren sehr stark entwickelt hatte. Zu dieser positiven Entwicklung hatten vor allem der deutsche Immobilienboom und einige Übernahmen beigetragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...