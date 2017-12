Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem guten Wochenauftakt vorerst eine Verschnaufpause eingelegt. Nachdem der Leitindex SMI am Montag mit der Unterstützung von Finanzaktien und Zyklikern bis auf 9'384 Punkte auf einen neuen Jahreshöchststand geklettert war, rutschte er am Dienstag unter die Marke von 9'300 Stellen ab. Die freundliche Börsenstimmung sei einer gewissen Vorsicht gewichen, meinten Händler. Besonders grossen Druck übte dabei das Schwergewicht Novartis aus, während die Avancen bei Nestlé die Abwärtsbewegung einzugrenzen vermochte.

Viele Papiere hätten zuletzt Höchststände erreicht oder seien zumindest in die Nähe davon gerückt, hiess es am Markt. Möglicherweise hätten nun einige Investoren kalte Füsse bekommen. Auch sei auffällig, dass die Märkte derzeit eine starke Sektor-Rotation durchlaufen würden. Technologietitel werden gemieden und dafür die Old Economy angesteuert. Da seien wohl die Profiteure der geplanten US-Steuerreform zu finden, glauben Händler. Derweil bleiben Unternehmensnews knapp einen Monat vor dem Jahreswechsel dünn gesät und auch Konjunkturdaten boten am Berichtstag kaum Kaufargumente.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,43% tiefer bei 9'288,92 Zählern. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,36% auf 1'491,58 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index ...

