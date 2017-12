BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferant Delivery Hero will sich am Kapitalmarkt frisches Geld für mögliche Übernahmen verschaffen. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen, teilte das seit Sommer an der Börse notierte Unternehmen am Dienstagabend mit. Insgesamt sollen bis zu 18,3 Millionen Aktien auf den Markt kommen.

Davon sind bis zu 10,5 Millionen neue Stückaktien, die über ein beschleunigtes Verfahren institutionellen Investoren zum Kauf angeboten werden. Darüber hinaus plant eine Gruppe von bis zu elf Minderheitsaktionären, die bereits vor dem Börsengang an dem Unternehmen beteiligt waren, bis zu 7,8 Millionen Aktien aus ihrem Bestand zu platzieren. Die Verkäufer halten derzeit zusammen noch 12,2 Millionen Aktien, was rund 7,1 Prozent am Grundkapital entspricht.

Die Aktie gab nachbörslich um über sechs Prozent nach./she/jha/

ISIN DE000A2E4K43

AXC0270 2017-12-05/18:35