Aixtron AG: Schwere Zeiten, für lange Zeit!

In meiner ersten Betrachtung, vom 07.11.17 hier auf dieser Seite, hatte ich für Aixtron eine eher dunkle Zukunft prognostiziert. Der erste Chart zeigt meine langfriste Sichtweise auf. Demnach bewegt sich die Aktie seit 17 Jahren in einer großen Korrektur, deren Auflösung zeitnah nicht zu erwarten ist und zudem auch noch in südliche Gefilde erfolgen wird.

Die Aktie solle bis zum Widerstand bei 15.17 € (1.00 Retracement; Chart 2) laufen, allerdings ohne diese wichtige Marke mittels Schlußkurs zu überschreiten. In der Folge sollte Aixtron in eine größere Korrektur einmünden. Diese Prognose hat sich erfüllt, denn exakt an diesem Widerstand hat sich das Blatt gewendet, wie es der letzte Chart eindrucksvoll zeigt.

Der ausgebliebene Schlußkurs über dem 1.00 Retracement (15.17 €) ist ein im besonderen Maße negatives Omen auf die sich anschließende Performance. Dabei ist der Schlußkurs unterhalb der Unterstützung bei 12.47 € (0.24 Retracement) als Startschuß für die angekündigte Korrekturbewegung anzusehen.

Im Verlauf der sich anschließenden Wochen wird die Aktie zunächst bis zur 0.50-Linie bei 10.03 € fallen. Erst auf diesem Niveau wird sich die Chance auf eine größere Gegenreaktion ergeben. Im Chart habe ich dieses Szenario bereits dargestellt.

Auf längere Sicht ist der Abverkauf bis zur 0.62-Linie bei 3.31 € einzukalkulieren. Doch zeigt das unterhalb liegende Zeitlineal auf, daß die temporäre Komponente ausreichenden Raum zum Handeln einräumt.

Henrik Becker