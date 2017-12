Frankfurt (ots) - Die Ergebnisse der Bildungsstudie Iglu ist erschütternd, aber nicht überraschend. Bitter ist, dass immer mehr Kinder nach der Grundschule nicht richtig lesen können. Leider war nichts anderes zu erwarten. Die Defizite des Bildungssystems sind lange bekannt und durch die Studie bestätigt: Deutschland investiert zu wenig in die Köpfe seiner Schüler. Warum glauben noch immer viele Politiker, für ein Ganztagsangebot reiche es aus, dass irgendwer auf die Kinder aufpasst? Warum ignorieren sie, dass die gewachsene Vielfalt in den Klassenräumen auch mehr Raum für individuelle Lernbetreuung erfordert? Dass dafür mehr Lehrerinnen und Lehrer nötig sind? Daran sollten Union und SPD denken, wenn sie bald über die Möglichkeiten einer gemeinsamen Regierung reden. Das Kooperationsverbot muss fallen, der Bund sollte sich stärker beteiligen. Sonst fallen die deutschen Schüler weiter zurück.



OTS: Frankfurter Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/10349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_10349.rss2



Pressekontakt: Frankfurter Rundschau Ressort Politik Telefon: 069/2199-3222