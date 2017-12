Der Fund geklauter John-Lennon-Devotionalien in Berlin wirft Fragen ans frühere Management des insolventen Onlineauktionshauses auf. Ein spektakulärer Fund rückt insolventes Start-up Auctionata in den Fokus.

Diese Entdeckung versetzte Fans weltweit in Aufregung: Die Berliner Polizei präsentierte sehr persönliche Dinge, die einst Beatles-Frontmann John Lennon gehörten. Darunter sind eine seiner Nickelbrillen, ein Zigarrenetui, Notiz- und Tagebücher - auch das letzte von Lennon bis zu seiner Ermordung 1980 geführte Tagebuch. Die Gegenstände waren Lennons Witwe Yoko Ono nach eigenen Angaben offenbar schon 2006 in New York gestohlen worden. Bei einem Treffen mit Yoko Ono in New York überprüften die deutschen Ermittler, ob es sich um ihr Eigentum handelte. "Sie war sehr gerührt. Man hat deutlich gemerkt, dass sie an diesen Gegenständen hängt", sagt Staatsanwältin Susann Wettley.

Aufgetaucht waren die Gegenstände im Bestand des seit Anfang 2017 insolventen Onlineauktionshauses Auctionata. Bis zur Pleite versteigerte Auctionata vor allem Antiquitäten, Kunstgegenstände und Luxusobjekte im Internet. Auctionata war eines der deutschen Vorzeige-Start-ups. Risikokapitalgeber hatten rund 100 Millionen Dollar in die Firma gesteckt - namhafte Investoren wie die German Startups Group, Earlybird, HV Holtzbrinck, US-Investor Hearst Ventures und der französische Milliardär Bernard Arnault. Noch 2015 wurde Auctionata als Börsenkandidat gehandelt.

Kritische Berichte der WirtschaftsWoche weckten dann jedoch Zweifel an den Zukunftschancen des Start-ups: zu wenig Umsatz, zu viel Geld verbrannt. Anfang dieses Jahres war endgültig Schluss. Seither prüft Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorff aus Potsdam, ob noch etwas da ist, was sich zugunsten der Gläubiger zu Geld machen lässt.

Die Lennon-Devotionalien fielen ihm auf, er bezweifelte aber, dass sie legal in die Bestände des Auktionshauses gelangt waren - und schaltete in diesem Juli die Polizei ein. Jetzt wirft die Berliner Staatsanwaltschaft den Einlieferern der Lennon-Ware Betrug und Hehlerei vor.

Zwei Männer hatten die Ware, die nie versteigert wurde, schon 2014 an Auctionata übergeben. Nicht nur Beatles-Fans in aller Welt dürften die Lennon-Schlagzeilen jetzt bewegt haben, sondern auch das frühere Auctionata-Management, allen voran Gründer und Exchef Alexander Zacke.

"Das geheime Lot ist wieder aufgetaucht", schrieb eine ehemalige Auctionata-Mitarbeiterin in einem internen Facebook-Forum, auf dem sie sich mit Exmitarbeitern austauscht. Als Lot werden einzelne oder mehrere Gegenstände bezeichnet, die bei einer Auktion angeboten werden.

Dass die Lennon-Ware "geheim" war, hatte gute Gründe. Informationen der WirtschaftsWoche deuten darauf hin, dass das frühere Auctionata-Management zumindest Zweifel an deren legaler Herkunft hatte. "Die Gegenstände lagen wie heiße Kartoffeln ...

