Düsseldorf (ots) - Für Silke Kassner, Athletensprecherin im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), muss als Konsequenz aus dem russischen Dopingskandal zwingend eine Stärkung der Protagonisten des organisierten Sports stehen. "Den Athleten ihre Bedeutung, ihren Einfluss und ihre Gestaltungsmöglichkeiten als Hauptakteure im Sport bewusst zu machen, ist für uns eines der zentralen Projekte der nahen Zukunft. Die Strukturen im organisierten Sport müssen sich modernisieren. Der Sportler muss zwingend in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden, wenn der Sport sich weiterentwickeln soll", sagte Kassner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).



