Globaler Anbieter von IoT-Lösungen führt KORE Power Solutions in Europa ein, um Netzausfälle zu verhindern und sicheren, unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb zu gewährleisten

Heute gab KORE, der größte, unabhängige Anbieter von Managed Network und mehrschichtigen Applications Enablement Services (AEC) auf dem wachsenden "Internet of Things (IoT)"-Markt, die Verfügbarkeit von KORE Connect in Europa bekannt. Das schlüsselfertige Lösungsbündel KORE Connect umfasst sichere, verwaltete 4G LTE-Verbindungen für die drahtlose, mobile Kommunikation, mobile Router bzw. Gateways, die führende Connectivity Management-Plattform von KORE und Kundenbetreuung rund um die Uhr.

Angesichts eines hart umkämpften Markts benötigen Unternehmen heute unterbrechungsfreie Hochgeschwindigkeitsverbindungen, um kostspielige Unterbrechungen und deren negative Auswirkungen auf Umsätze und Kundenzufriedenheit zu verhindern. Die Mobilfunktechnologie ist eine zuverlässige, sichere und kosteneffektive Lösung für geschäftskritische Anwendungen in zahlreichen Branchen.

KORE Connect ist das Aushängeschild unter den KORE Power Solutions. Mit den unkomplizierten Produkten dieser Suite sind Unternehmen in der Lage, die mit IoT-Implementationen verbundenen Schwierigkeiten zu meistern. Das Angebotsbündel von KORE kombiniert eine starke Basis aus zuverlässigen, sicheren und skalierbaren IoT-Verbindungen mit Geräten, Anwendungen und professionellen Services zu durchgängigen, vollständig verwalteten IoT-Lösungen für Unternehmen.

KORE Connect bietet die von Unternehmen geforderten, einfachen Plug-and-Play-Funktionen und die kurze Markteinführungszeit, die zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der europäischen IoT-Industrie erforderlich sind. KORE Connect unterstützt reibungslosen, unterbrechungsfreien Betrieb und optimiert Kundenbetreuung sowie Serviceerbringung für die Erfordernisse von Primär- und Backup-Netzwerken:

Primärverbindungen: DSichere Drahtlosverbindung für kleine Büros und Organisationen mit hoher Mobilität; zu den Anwendungsfällen zählen Imbisswagen, Kioske und Pop-up Stores.

Backup-Netzwerke: Bietet unverzögerte Failover-Netzwerkoptionen, wenn die Primärverbindung gestört ist; ideal für Unternehmen wie Finanzinstitute, Einzelhandelsgeschäfte und Kliniken.

"Mit der Einführung von KORE Connect in Europa untermauern wir unser breites Spektrum an globalen, spezialgefertigten IoT-Angeboten", erläuterte Elizabeth Elkins, Executive Vice President of Product bei KORE. "Mit KORE Connect erschließen sich jetzt neue Umsatzmöglichkeiten für europäische Unternehmen. Die Lösung verhindert die durch Netzausfälle verursachten Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs und sorgt somit für höheren Umsatzgewinn, höhere Produktivität und höhere Kundenzufriedenheit."

Unter www.eu.korewireless.com erfahren Sie, wie Sie KORE Connect bei Ihrem europäischen Geschäft unterstützen kann.

Über KORE

KORE Wireless Group ("KORE") ist der größte, unabhängige Anbieter von Managed Network und mehrschichtigen Applications Enablement Services (AEC) auf dem wachsenden "IoT-Markt (Internet of Things).Mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Australien, Singapur, Großbritannien, den Niederlanden, Brasilien und der Dominikanischen Republik betreut KORE über 3.500 Anwendungsanbieter und Unternehmenskunden, die KORE-Services in verschiedene branchenspezifische Anwendungen einbinden. Zu diesen Anwendungen zählen Fuhrparkverwaltung, Gesundheitswesen, Sicherheitsdienste, Versorgungsunternehmen, Kundendienste, Anlagenverwaltung und -Tracking und vieles mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter www.korewireless.com, im Blog von KORE oder auf LinkedIn und Twitter.

