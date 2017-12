New York (awp/sda/reu) - Die grösste US-Bank JPMorgan Chase kann beim Handel an den Finanzmärkten in diesem Quartal nicht mit ihren starken Vorjahreszahlen mithalten. Die Erlöse in diesem Bereich würden um etwa 15 Prozent zurückgehen, kündigte Finanzchefin Marianne Lake am Dienstag auf einer Investorenkonferenz an. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...