Das Sterling reagierte positiv auf die wachsenden Erwartungen, dass eine Einigung zu wichtigen Themen vor dem EU-Gipfel am 14./15. Dezember erreicht werden kann, so der ANZ Head of global Economics Brian Martin. Wichtige Zitate: Viele PPP-Messungen zeigen, dass das Sterling zum US-Dollar zwischen 10 bis 20 Prozent unterbewertet ist. Das resultierte ...

