NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Unterhaltungsriese Disney steht laut US-Medien vor der Übernahme großer Geschäftsteile des Rivalen 21st Century Fox. Die Gespräche zwischen den Konzernen seien auf der Zielgeraden, ein über 60 Milliarden US-Dollar teurer Deal könne möglicherweise bereits in der kommenden Woche verkündet werden, berichtete der Sender CNBC am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Quellen. Es geht demnach um den Verkauf etlicher Fernsehsender sowie des traditionsreichen Hollywood-Studios 20th Century Fox. Die Unternehmen wollten sich nicht dazu äußern.

Vor rund einem Monat hatte es bereits Berichte gegeben, der Fox-Konzern von Medien-Mogul Rupert Murdoch suche nach einem Käufer und wolle sich künftig auf seine Nachrichten- und Sportkanäle konzentrieren. Nachdem sich die Parteien zunächst nicht einigen konnten, sollen die Verhandlungen aufgenommen worden sein. Laut CNBC hat auch der US-Konkurrent Comcast Interesse an Fox, doch Disney soll derzeit die besseren Karten haben. An der Börse sorgte der Bericht für Kursbewegung: Disney-Aktien fielen um 1 Prozent, die Papiere von Fox legten um über 3,5 Prozent zu./hbr/DP/she

