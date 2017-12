Der dienstälteste Abgeordnete im US-Kongress hat seinen Rücktritt angekündigt. Dem 88-jährigen Demokraten John Conyers wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Offiziell tritt er aus Altersgründen zurück.

Nach einer Reihe von Vorwürfen sexueller Belästigung hat der dienstälteste Abgeordnete im US-Kongress seinen Rücktritt erklärt. Der 88-jährige John Conyers verkündete am Dienstag in einer Radiosendung in Detroit, dass dies seine letzte Amtszeit sein werde. Gleichzeitig ...

