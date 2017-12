Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Art. 5 Abs. 4 und 6 der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8.03.2016

Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Art. 5 Abs. 4 und 6 der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8.03.2016 05.12.2017 / 19:51

Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6 der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch ('Marktmissbrauchsverordnung') und gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016

im Rahmen des öffentlichen Angebots von Aktien der

HelloFresh SE, Berlin, Deutschland

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A161408

Börsenkürzel: HFG

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der HelloFresh SE hat Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG die Funktion des Stabilisierungsmanagers wahrgenommen. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG hat während des Stabilisierungszeitraums, der mit der Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am 2. November 2017 begann und am 1. Dezember 2017 beendet wurde, folgende Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:

Beginn der Stabilisierungsmaßnahmen: 03. November 2017,

Ende der Stabilisierungsmaßnahmen: 01. Dezember 2017,

Nominale: EUR 3.191.542 (Stück: 3.191.542),

Kursspanne in Euro je Termin, zu dem eine Kursstabilisierung durchgeführt wurde:

Datum Tief Hoch 03.11.2017 10,15 10,25 06.11.2017 10,05 10,25 07.11.2017 9,60 9,10 08.11.2017 8,93 9,51 09.11.2017 8,95 9,10 10.11.2017 8,90 9,15 13.11.2017 8,90 9,00 14.11.2017 8,85 9,00 15.11.2017 8,91 9,57 16.11.2017 9,41 9,98 17.11.2017 9,70 10,25 20.11.2017 9,75 10,00 21.11.2017 9,75 10,25 22.11.2017 9,99 10,20 23.11.2017 9,95 10,23 24.11.2017 10,25 10,25 27.11.2017 10,25 10,25 28.11.2017 9,90 10,12 29.11.2017 9,95 10,05 30.11.2017 9,85 10,10 01.12.2017 9,90 10,25

Handelsplatz: XETR (regulierter Markt Frankfurter Wertpapierbörse).

