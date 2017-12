Die Bullen im NZD/USD konnten am Dienstag keinen Profit aus den US-Datenverfehlungen schlagen und so holen die Bären verlorenen Boden auf. Zuletzt notierte das Paar auf 0,6875 und damit 0,34 Prozent im Plus. Das Tageshoch liegt bei 0,6909 und das -tief bei 0,6850. Der NZD/USD driftete im europäischen Geschäft höher, nachdem Spencer sagte, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...