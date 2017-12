Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Thomson Reuters hat kürzlich seine Liste der "Top 100 Global Energy Leaders" veröffentlicht, darunter die Rangliste der Top 25 im Erneuerbare-Energien-Sektor. Für Risen Energy Co., Ltd, den führenden chinesischen Anbieter von Photovoltaiklösungen, ist es ein großer Erfolg, sich zusammen mit anderen Branchengrößen, Windkraftgiganten und anderen bedeutenden Unternehmen einen Listenplatz zu sichern. Das Unternehmen wurde für seine besonderen Verdienste um die PV-Stromerzeugung gewürdigt.



Diese umfassende Studie wurde in der Branche zum ersten Mal durchgeführt. Zu den Bewertungskriterien zählten unter anderem Finanzkraft, Risikoindex, soziale Verantwortung, Umweltbelastung und Ruf in der Branche sowie verschiedene andere Dimensionen der führenden Energieunternehmen von heute.



Besonderes Augenmerk wurde in der Studie auf die Finanzlage und Zuverlässigkeit der gelisteten Unternehmen gelegt. Risen Energy Co., Ltd, konnte in den Augen der Kunden, Investoren und anderer Parteien vor allem bei der finanziellen Sicherheit punkten. Durch effektives Risikomanagement und verantwortungsbewusstes Finanzverhalten sichert Risen Energy Co., Ltd, seine finanzielle Nachhaltigkeit und stärkt dadurch das Vertrauen in seine Arbeitsergebnisse -- ein Ziel, das von jedem Unternehmen angestrebt wird.



Die Rangliste verdeutlicht, dass die platzierten Unternehmen erfolgreicher waren als der S&P 500 Index und auch der Morgan Stanley Capital International Corporation World Energy Daily Index.



Emely Lyons, Leiterin der Thomson Reuters Energy Business Group, sagte: "Im globalen Verdrängungsmarkt von heute drückt sich Führungsstärke nicht nur in Zahlen, sondern auch in einer ganzheitlichen Sicht des Geschäftsumfelds aus. Unternehmen sind gefordert, ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld einzurichten und sich dem Umweltschutz zu verpflichten. Auf Grundlage dieser und anderer Werte wird heute die Führungsstärke eines Unternehmens bewertet. Wir gratulieren den Unternehmen, die zu den besten ihrer jeweiligen Branche gehören. Sie gehen geschäftliche Herausforderungen agil und verantwortungsbewusst an und erhalten ihre Führungsposition in einem sich wandelnden Geschäftsumfeld."



Als der weltweit führende Anbieter effizienter Photovoltaiklösungen für die Energieerzeugung richtet Risen Energy Co., Ltd, sein ganzes Handeln an der Philosophie Licht in jede Ecke der Welt bringen aus. Das Unternehmen hat rund um den Globus Tausende Projekte realisiert und eine starke Präsenz in Indonesien, Indien, Nepal, Kasachstan, der Tschechischen Republik und vielen anderen Ländern und Regionen entlang der neuen Seidenstraße.



Wang Hong, President von Risen Energy Co., Ltd, kommentierte: "Aus diesem Grund arbeiten wir unermüdlich an der Erforschung zukunftsweisender Technologien für die Energieerzeugung und investieren massiv in diesen Bereich. Bei der Half-Cut-Technologie wurden schon einige beachtliche Fortschritte erzielt. Die Leistung von 60 Polykristallin-Solarzellen aus schwarzem Silizium mit Half-Cut-Technologie, die von Risen Energys Zentrum für Innovationsforschung entwickelt wurden, liegt schon bei über 330 W. Wir befinden uns bereits in Serienproduktion und haben in Yangquan und Ruicheng Projekte realisiert und von unseren Kunden breites Lob erhalten. In der Zukunft wollen wir eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die laufende Optimierung und Modernisierung der PV-Industrie voranzubringen und Innovation und Entwicklung heute und in der Zukunft zu ermöglichen."



