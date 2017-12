Mannheimer Morgen zu ThyssenKrupp und Großaktionär Cevian Überschrift: Jagd nach Rendite Cevian Capital mischt sich gerne ein und krempelt alles um. Das hat der Investor schon bei Bilfinger in Mannheim bewiesen. Jetzt ist ThyssenKrupp dran. Cevian wird so schnell keine Ruhe geben. Der Investor greift zu einem vermeintlichen Allheilmittel: Abspaltungen. Kurzfristig mögen sie zwar zu Wertsteigerungen führen. Auf lange Sicht aber können Unternehmen dadurch geschwächt werden. Bei ThyssenKrupp hat Cevian zunächst damit geliebäugelt, die ertragsschwache Stahlsparte abzustoßen. Mittlerweile soll die erfolgreiche Aufzugsparte zu Geld gemacht werden. Dabei betont Cevian häufig, sich langfristig engagieren zu wollen. Woher soll aber bei ThyssenKrupp die Kraft für Wachstum kommen, wenn die rentabelsten Sparten verkauft werden? Cevian betreibt einen Schlingerkurs. Der schwedische Investor scheint selbst enorm unter Druck zu stehen. Seine Geldgeber - unter anderem Pensionsfonds - wollen schnell Resultate sehen. Gerade in Deutschland ist Cevian jedoch alles andere als erfolgreich. Bei Daimler und Munich Re sind die Schweden unauffällig geblieben. Und der Industrieservice-Konzern Bilfinger muss nach einem beispiellosen Umbau erst wieder zu Kräften kommen. Eine Rendite, die den Schweden und ihren Anlegern genügen könnte, ist weit entfernt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

