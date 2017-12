US-Präsident Donald Trump hat die Absicht, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft dorthin zu verlegen. Für Palästinenser ist das inakzeptabel. Es drohen unberechenbare politische Auswirkungen.

Lange wurde gerätselt, ob US-Präsident Donald Trump die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegen werde, so wie er es im Wahlkampf versprochen hatte. Nun zeichnet sich ab: Trump hat die Absicht, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. So zumindest fasst das Büro des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas das Telefonat zusammen, das er am Dienstagabend mit dem amerikanischen Präsidenten geführt hat.

Wann Trump die Botschaft nach Jerusalem verlegen will, wurde nicht bekannt. Das eröffnet Trump die Option, die US-Botschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Jerusalem zu verlegen. Damit würde er dem massiven diplomatischen Druck nachgeben, der in Europa und im Mittleren Osten gegen die Verlegung der Botschaft aufgebaut wurde, ohne das Gesicht zu verlieren. Auch Deutschland hat sich klar positioniert. Eine Lösung der Jerusalem-Frage könne nur durch "direkte Verhandlungen zwischen den beiden Parteien gefunden werden", warnte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). Alles, was die Krise verschärfe, sei "kontraproduktiv in diesen Zeiten."

Beobachter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...