Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta035/05.12.2017/20:05) - Berlin, 5. Dezember 2017 - Der Wild Bunch AG wurde heute eine schriftliche Erklärung des Aufsichtsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Gramatke übermittelt, mit der dieser die Niederlegung seines Amtes sowie das sofortige Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft erklärt. Der Aufsichtsrat wird einen Nachfolger im Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrates in seiner Sitzung am Montag, 11. Dezember 2017 wählen.



Aussender: Wild Bunch AG Adresse: Knesebeckstraße 59-61, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Sigrid Oßwald Tel.: +49 30 880 91-770 E-Mail: s.osswald@senator.de Website: www.wildbunch.eu



ISIN(s): DE000A13SXB0 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



