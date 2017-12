Halle (ots) - Ernüchternd kann ein Ergebnis nämlich nur dann sein, wenn etwas Besseres zu erwarten gewesen wäre. Doch wer sich mit dem Bildungssystem in Deutschland und seinen Problemen auskennt, hätte selbst unter Zuhilfenahme von Rauschmitteln nie und nimmer glänzende Fortschritte erwartet. Die Defizite sind lange bekannt und werden Studie um Studie bestätigt. Deutschland investiert zu wenig in die Köpfe seiner Schüler. Und bekommt jetzt einmal mehr die Quittung dafür. Warum ignoriert die Politik diese Entwicklung, statt zu handeln?



