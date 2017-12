Essen (ots) - In der Frage, wie der Verkehr der Zukunft aussehen könnte, tappen wir noch ziemlich im Dunkeln. Der derzeit stark favorisierte Elektroantrieb als Alternative zu Verbrennungsmotoren bringt uns nur dann weiter, wenn die Versorgung mit Ökostrom im großen Stil gesichert ist. Auf dem Weg dahin wäre der Nahverkehr ein wichtiges Experimentierfeld. Hier lassen sich Umwelt-Effekte viel schneller und zielgerichteter erreichen, Fehler besser erkennen.



Schon jetzt werben Unternehmen wie die Dortmunder Stadtwerke ja damit, dass ihre Straßenbahnen klimaneutral unterwegs sind. Stromverträge mit entsprechenden Öko-Klauseln könnte man mithin leicht auf E-Bus-Flotten übertragen. Busse fahren überdies keine lange Strecken, sind dafür aber praktisch rund um die Uhr im Einsatz. Ihre Umwelt-Bilanz lässt sich somit viel besser abschätzen, als das im schwer berechenbaren Individualverkehr möglich ist.



Der Umbau auf batteriebetriebene Busse könnte also ein Modellprojekt mit entsprechender Strahlkraft werden. Fehlt nur noch die entsprechende Modellregion. Köln ist auf dem besten Weg dahin. Wo bitte bleibt das Ruhrgebiet? Es darf diese Chance nicht verpassen.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de