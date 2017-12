Andersen Global verkündet mit Stolz seine Zusammenarbeit mit East African Law Chambers, einer führenden Rechts- und Steuerberatungsfirma in Tansania. Der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit East African Law Chambers veranschaulicht Andersens Wachstum in Afrika und unterstützt die Fähigkeit des Unternehmens, nahtlose Dienstleistungen in der Region zu bieten. Tansania ist Andersen Globals fünfter Standort in Afrika.

Das Team bei East African Law Chambers wird von dem Managing Partner Stella Ndikimi geleitet. "Die Zusammenarbeit mit Fachleuten, die unsere Werte teilen, ist von großer Bedeutung. Unser Team ist aktiv, dynamisch und engagiert sich dafür, den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, indem erstklassige Dienstleistungen und Lösungen bereitgestellt werden, und wir haben diese Eigenschaften auch beim Team von Andersen festgestellt", erklärte Stella Ndikimi. "Wir freuen uns darauf, mit Andersen Global zusammenzuarbeiten und unseren Kunden in Afrika und über die Grenzen unseres Kontinents hinaus erstklassige Lösungen zu liefern."

East African Law Chambers berät sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen in den Bereichen Gesellschafts- und Handelsrecht sowie Steuerangelegenheiten. Die Tätigkeitsschwerpunkte der Firma umfassen Bank- und Finanzwesen, den Kapital- und Wertpapiermarkt, Fusionen und Übernahmen, Steuerwesen, Handelsgeschäfte, Arbeitsrecht, geistiges Eigentum, Rechtsberatung, Streitbeilegung, Energie, Bergbau, Öl und Gas, Telekommunikation und Immobilien.

Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC, fügte hinzu: "Das Team bei East African Law Chambers ist herausragend, beeindruckend und bietet uns zusammen mit unseren jüngsten Neuzugängen in Kenia und Uganda die strategische Abdeckung des ostafrikanischen Markts. Während wir weiterhin unsere Plattform in Afrika ausbauen, ist es von größter Wichtigkeit, sich auf gleichgesinnte Gruppen und Personen wie Stella und die Mitarbeiter bei East African Law Chambers zu fokussieren."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 79 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171205006357/de/

Contacts:

Andersen Tax

Megan Tsuei, 415-764-2700