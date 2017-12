Der ehemalige Präsident Georgiens und ukrainische Oppositionspolitiker Misha Saakaschwili hält den ukrainischen Präsident Petro Poroschenko für "völlig verrückt". "Jeder weiß, dass es absurd ist, mir eine Kooperation mit Russland vorzuwerfen", sagte Saakaschwili der "Bild".

Das sei frei erfunden. "Poroschenko hat Angst, dass ich ihm politisch gefährlich werde, nur darum geht es", so Saakaschwili. Am Dienstagmorgen hatte man versucht, Saakaschwili in Kiew festzunehmen. "Die Sicherheitsdienste klopften um 7 Uhr an der Tür, ich war noch im Bett, bin dann aufs Dach geflüchtet. Sie haben die Tür aufgebrochen und sind dann hinter mir her. Von dort habe ich meine Anhänger angerufen, sie kamen und haben für mich demonstriert", so der Politiker zu den Ereignissen.

"Als der Sicherheitsdienst mich festnehmen wollte, haben meine Leute die Fenster des Wagens eingeschlagen und ich konnte fliehen." Saakaschwili wird auf Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.