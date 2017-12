Bielefeld (ots) - Jeder fünfte Grundschüler kann nach der vierten Klasse kaum lesen. Das ist schockierend, aber nicht neu. Seit der IGLU-Studie 2001 sind die Probleme bekannt. Das ist der eigentliche Skandal. Während alle anderen Länder massiv in ihre Bildung investiert haben und an Deutschland vorbeimarschiert sind, wurde bei uns nur zugesehen. Immer heterogener werdende Klassen werden als Ursache genannt. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Flüchtlingskinder seien schuld daran, dass unsere Grundschüler immer schlechter lesen. Das ist eine miese Ausrede. Mit finanzieller Unterstützung können auch solche Kinder in ein Schulsystem integriert werden. Das machen die nordeuropäischen Länder vor. Deutschland sollte sich daran ein Beispiel nehmen. Erst wenn ein Umdenken bei den verantwortlichen Bildungspolitikern stattfindet, werden deutsche Schüler bei internationalen Tests besser abschneiden.



