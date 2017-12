FRANKFURT (Dow Jones)--Die Steinhoff International Holdings hat am Dienstagabend neue Informationen über Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung eingeräumt. Die Unregelmäßigkeiten erforderten weitere Untersuchungen, teilte das Unternehmen mit. Der Aufsichtsrat stehe in Beratung mit den gesetzlichen Abschlussprüfern und habe sich an PWC gewandt, um eine unabhängige Untersuchung durchzuführen. Im Zuge dessen reichte Vorstandsvorsitzender Markus Jooste am Dienstag seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung ein. Der Verwaltungsrat habe diesen akzeptiert.

Die Gesellschaft werde erst dann den geprüften Konzernabschluss 2017 veröffentlichen, wenn sie dazu in der Lage sei. Darüber hinaus werde die Gesellschaft prüfen, ob die Jahresabschlüsse der Vorjahre angepasst werden müssen, heißt es weiter. Der Aufsichtsrat des Möbelhändlers hat seinen Chairman, Christo Wiese, zum Interims-Vorstandsvorsitzenden berufen.

Steinhoff wird am Mittwoch Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) vorlegen. Diese seien noch nicht testiert, hatte die Gesellschaft bereits zuvor mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft prüfe mutmaßliche Bilanzfälschungen, hieß es.

