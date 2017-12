MEERBUSCH (dpa-AFX) - Mit einer Notbremsung hat der Lokführer des Personenzugs am Dienstagabend bei Meerbusch in Nordrhein-Westfalen einen noch schwereren Zusammenprall verhindert. "Der Triebfahrzeugführer hat eine Vollbremsung eingeleitet", sagte Marcel Winter, der Sprecher des betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmens National Express, der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe sich damit vermutlich selbst das Leben gerettet. Bei dem Zugunglück in Meerbusch nahe Neuss waren fast 50 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Deutschen Bahn war ein Zug der Regional-Express-Linie 7 auf einen stehenden Güterzug von DB Cargo aufgefahren./mov/DP/jha

