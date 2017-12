ABN Amro führt Prospery, ein einzigartiges, rein digitales Vermögensverwaltungsangebot in Deutschland ein, das von Moxtras Kollaborationsplattform getrieben wird. Der Prospery Service verbindet Moxtra-aktivierte Funktionen, einschließlich sicherem Messaging, mit Video-Bank und Dokument-Kollaboration für die digital-kundigen Kunden unserer Zeit, damit diese sich nach Bedarf mit ihrem Vermögensverwalter austauschen können.

Mit den in Prospery integrierten Moxtra-Funktionen können Kunden Nachrichten senden, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und über Videotelefonate mit Coaches und Beratern in einer sicheren Umgebung innerhalb der Bankanwendung Kontakt aufnehmen. Alle Details, wie z. B. Konversationen und Transaktionen, werden mit einem kompletten Audit-Trail gespeichert, sodass Compliance mit den neuesten Vorschriften ermöglicht wird. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Kunden die Möglichkeit haben, ihre vergangenen Konversationen jederzeit und von jedem Ort aus aufzurufen.

Omar el Khamlichi, Chief Operational Officer (COO) von Prospery erklärt: "Wir sind froh, dass Moxtra uns geholfen hat, unser Angebot auf den Markt zu bringen. Wir denken, dass Moxtra ein einzigartiges Produkt liefert, das uns hilft, unser Angebot zu vermarkten. Nicht nur die einmalige Kollaborationsfunktionen sind es, die Moxtra ausmachen, sondern genauso wichtig sind der Antrieb, die Kreativität und die Expertise. Mit der neuen Geschäftsinitiative möchte Prospery das beste Kundenengagement bieten und sich kontinuierlich anhand von Kundenwünschen weiterentwickeln. Moxtra passt gut zu uns. Sie erkennen Chancen, sind Experten in Kollaboration und sind extrem kundenorientiert. All das macht Moxtra zum perfekten Partner für uns."

