NTS Ventures und IHMA kündigen Kooperationsvereinbarung zwecks Bereitstellung umfassender klinischer mykologischer, antimykotischer und mikrobiologischer Labordienste zur Unterstützung der Biopharmaindustrie bei der Entwicklung antiinfektiöser Arzneimittel an

SCHAUMBURG, Illinois (USA), 6. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- NTS Ventures (NTS), ein auf mykologische und antimykotische Forschung spezialisiertes klinisches Labor, und International Health Management Associates, Inc./IHMA Europe Sàrl. (IHMA), ein zentrales klinisches Mikrobiologielabor mit Komplettservice, haben den Abschluss einer nicht-exklusiven Kooperationsvereinbarung bekanntgegeben. Durch die Vereinbarung werden der Pharmaindustrie umfassende mykologische und antimykotische Testverfahren und mikrobiologische Testdienste, einschließlich Spezialverfahren mit antibakteriellen Wirkstoffen und Biofilmen, bereitgestellt. Das Dienstleistungsangebot umfasst unter anderem vorklinische antimykotische Dienste in vitro und in vivo, Untersuchungen zu Wirkmechanismen, umfassende Dienstleistungen im Bereich antimykotischer klinischer Studien, regulatorische Dienstleistungen sowie mikrobiologische Unterstützung von klinischen und Überwachungsstudien und Studien mit Spezialtests.

Die Entwicklung neuer Antiinfektiva ist in den letzten zehn Jahren rapide angestiegen und die Notwendigkeit, diese wichtigen, lebensrettenden Produkte zu unterstützen, hat ebenso spürbar zugenommen. Durch die Vereinbarung zwischen NTS und IHMA erhalten alle Pharma- und Biotech-Unternehmen Zugang zu mykologischen, antimykotischen und mikrobiologischen klinischen Labortests, die für die Entwicklung und Unterstützung antimykotischer und antimikrobieller Arzneimittel erforderlich sind. Sowohl NTS als auch IHMA beschäftigen hochqualifizierte und erfahrene klinische Mikrobiologen und Wissenschaftler mit Kompetenzen im Bereich der Antiinfektiva. Die Zusammenarbeit wird es IHMA und NTS ermöglichen, zusätzlich zu ihren bereits bestehenden allumfassenden antibakteriellen Dienstleistungen ein weitreichendes Angebot an mykologischen und antimykotischen Testverfahren bereitzustellen.

"Diese Kooperationspartnerschaft integriert die außerordentlichen Ressourcen von IHMA und NTS und schafft eine einzige Anlaufstelle für die Entwicklung antimikrobieller Arzneimittel, wodurch der Biopharmaindustrie ein äußerst effizientes und zweckmäßiges Hilfsmittel entsteht", so Dr. Mahmoud Ghannoum, Gründer von NTS Ventures.

"Bei IHMA sind wir sehr erfreut über die neue Zusammenarbeit mit NTS Ventures. Sie versetzt beide Unternehmen in die Lage, die Ziele der Biopharmaindustrie bei der Entwicklung neuer und wirksamerer antimykotischer und antibakterieller Wirkstoffe besser zu unterstützen", sagte Dr. Daniel Sahm, Chief Scientific Officer und Vice President von Global Microbiology Services bei IHMA, Inc.

NTS hat seinen Sitz in Cleveland, Ohio, und bietet vorklinische, klinische und translationale Dienstleistungen mit dem Ziel, antimykotische, antibakterielle und dermatologische Wirkstoffe von der Entdeckung bis zur Markteinführung zu unterstützen. NTS hat die Kapazität, den Anforderungen an vorklinische und klinische Testphasen der Arzneimittelentwicklung bei der Beantragung des IND-Status (Investigational New Drug) sowie der New Drug Application (NDA) bei der FDA gerecht zu werden. In den vergangenen 25 Jahren hat das NTS-Team mit einer Vielzahl von Unternehmen zusammengearbeitet, darunter weltweit aufgestellte Big-Pharma-Firmen, Biotech-Startup-Unternehmen, Biotech-Unternehmen, die sich in der Wachstumsphase befinden, sowie Auftragsforschungsinstituten, die das volle Spektrum abdecken, und Hochschuleinrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ntsventures.com (https://www.ntsventures.com/).

IHMA hat seinen Geschäftssitz in Schaumburg, Illinois, USA, und in Monthey in der Schweiz. Das Unternehmen ist seit 25 Jahren als führender Anbieter von Dienstleistungen für die Entwicklung antimikrobieller Arzneimittel tätig. Unsere Laboreinrichtungen in den USA und in Europa arbeiten weltweit mit Kunden aus den Bereichen Biotechnologie, Pharma- und Diagnostikindustrie zusammen. IHMA ist ein führendes unabhängiges Labor, das sich auf Überwachungsstudien und klinische Studien - entscheidende Schritte auf dem Weg von der Entwicklung bis zur Markteinführung - spezialisiert hat. IHMA bedient sich hochmoderner Technologie und bietet somit sowohl erstklassige Testverfahren und -daten als auch solide wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Dienstleistungen von IHMA können an die besonderen Testbedürfnisse der einzelnen Kunden angepasst werden, wodurch eine erfolgreiche Arzneimittelentwicklung, Markteinführung und Post-Marketing-Routine sichergestellt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ihma.com (http://www.ihma.com/) .

