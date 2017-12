In Nordrhein-Westfalen wurden bei einem Zugunglück 50 Menschen verletzt.

Jonas-Erik Schmidt von der dpa mit einem Korrespondentenbericht au Neuss: Es ist ein Meer aus flackerndem Blaulicht, das man schon aus mehreren Kilometern Entfernung sieht. Die Feldwege rund um die schmale Bahnstrecke bei Neuss sind vollgestellt mit Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeugen, Polizeiautos - und mittendrin sieht man Verletzte, die von Sanitätern weggetragen werden. Der Regionalzug, in dem sie kurz zuvor noch gesessen hatten, ist nach Lage der Dinge auf einen Güterzug gekracht. Ein Unglück, mitten in den Ausläufern des abendlichen Pendler-Verkehrs. Nach Angaben der Feuerwehr war der Zug mit rund 150 Passagieren unterwegs. Bis zum Abend zählt man fast 50 Verletzte, 3 davon mit schweren Verletzungen. «Diese Personen werden jetzt sukzessive, je nach Dringlichkeit, aus dem Zug herausgeholt und mit hier bereitgestellten Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert», sagt Lutz Meierherm, Pressesprecher der örtlichen Feuerwehr Meerbusch. ...

