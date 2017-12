Fünf Terroranschläge haben Großbritannien in diesem Jahr getroffen, neun weitere wurden laut Medien von britischen Geheimdiensten vereitelt - möglicherweise auch ein Attentat gegen Premierministerin May.

Die Sicherheitsbehörden in Großbritannien haben in den vergangenen zwölf Monaten eine Reihe von Terroranschlägen verhindert, darunter nach Medienberichten möglicherweise auch ein Attentat gegen Premierministerin Theresa May. Das berichteten der Sender Sky News in der Nacht zum Mittwoch unter Berufung auf Eigenrecherche. Auch die "Times" berichtete darüber.

Der Plan hat nach den Berichten den Einsatz von Sprengstoff vor der Downing Street und einen anschließenden gezielten Angriff gegen May in dem Durcheinander vorgesehen. Übereinstimmend berichteten die beiden Medien sowie der Sender BBC, dass ...

