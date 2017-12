Die Kohlernte fällt in diesem Jahr hoch aus. Gute Wachstums-bedingungen sorgen für hohe Erträge bei Rot- und Weißkohl. Bisher fehlt es an Nachfrageimpulsen, so dass die Preise auf allen Handelsebenen unter dem Vorjahresniveau liegen, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Gute Kulturbedingungen sorgen für eine reichliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...