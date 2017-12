Die Rispentomate, der am meisten exportierte Handelstyp, hat Ende November den Euro-Bereich erreicht. Die neusten Tomatenpflanzungen in der Saison 2017/18 haben dazu geführt, dass die Produktion unter kälteren Temperaturen beginnt, was die Produktion einschränkt, die aktuell geringer als in anderen Saisons ist, so der "Beobachtungsbericht für den Geschützten...

