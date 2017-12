In den ersten neun Monaten 2017 ist der Wert der Avocadoexporte um 43,7% im Jahresvergleich auf 570,3 Millionen USD gestiegen, so die Gesellschaft für Außenhandel von Peru (ComexPeru). Das sogenannte "grüne Gold" stand an erster Stelle der peruanischen Lieferungen nichttraditioneller Waren, wenngleich Trauben und Spargel die Lieferungen in den letzten Jahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...