In einem nationalen Alleingang hat Frankreich sein Lebensmittelampel-System "Nutri-Score" eingeführt. Hiermit will die Französische Regierung laut eigenen Angaben erreichen, dass der Nährwert eines Lebensmittels stärker in die Kaufentscheidung der Verbraucher miteinfließen soll, wie der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV) in einer Mitteilung schreibt....

