BERLIN (dpa-AFX) - Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat die Autoindustrie wegen der Finanzlücke beim Branchen-Beitrag für den Dieselfonds für bessere Luft in Kommunen kritisiert. "Das ist ziemlich schrecklich", sagte der Sprecher des ökologisch ausgerichteten Clubs, Gerd Lottsiepen, der Deutschen Presse-Agentur. Auch die ausländischen Hersteller müssten sich an dem Fonds beteiligen. "Andererseits versuchen die deutschen Hersteller, sich aus der Verantwortung zu stehlen", meinte Lottsiepen. Der fehlende Betrag für den Fonds sei "lächerlich". VW habe allein in den USA zur Bewältigung des Abgas-Skandals über 20 Milliarden Dollar bezahlt.

Die ausländischen Autobauer weigern sich, sich an dem Fonds für sauberere Luft in Städten mit einem Volumen von insgesamt einer Milliarde Euro zu beteiligen. Die Industrie soll insgesamt 250 Millionen Euro beisteuern. Zusagen gibt es bisher aber nur von Volkswagen , Daimler und BMW , so dass noch eine Lücke klafft.

Die Hersteller sollen sich je nach Diesel-Marktanteil beteiligen. Bisher kommen als Beitrag der Autoindustrie am Fonds 160 bis 170 Millionen Euro zusammen, wie dpa aus Verhandlungskreisen erfuhr.

Der Präsident des Importeursverbands VDIK, Reinhard Zirpel, hatte am Dienstag argumentiert, die Reduktion der Emissionen sei eine Aufgabe des Staates und nicht der Hersteller. Der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, hatte die Importeure wiederholt aufgefordert, sich am Fonds zu beteiligen: Er sehe nicht, wie die Lücke beim Dieselfonds geschlossen werden solle, wenn man nicht auch die Importeure dafür gewinne.

Die Autoindustrie war auch wegen des Abgas-Skandals und zum Teil hoher Abweichungen zwischen Abgaswerten im Labor und auf der Straße schwer unter Druck geraten./hoe/DP/zb

ISIN DE0005190003 US3453708600 DE0007100000 DE0007664039 FR0000121501

AXC0004 2017-12-06/05:22