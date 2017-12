BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Desaster der Brexit-Verhandlungen:

"1988 sagte Margaret Thatcher Europas politischem Einigungsprozess den Kampf an: "Wir haben nicht die Macht des Staates erfolgreich zurückgedrängt, um genau diese wieder auf europäischer Ebene errichtet zu sehen mit einem europäischen Superstaat in Brüssel." Ihre aktuelle Nachfolgerin hat die historische, von Thatchers Fans heiß ersehnte Aufgabe, das Königreich vom Brüsseler Joch zu befreien. Doch das vorläufige Scheitern der Brexit-Gespräche macht erneut deutlich, wie schwierig der Weg in die EU-freie Zukunft ist. Bei einer Brexit-Fragestunde im Unterhaus sprach sich erneut eine Mehrheit der Abgeordneten gegen den radikalen EU-Austritt aus. Der mögliche Schaden sei zu groß. Die Frage ist, wann Londons Brexit-Hardliner ihre ideologische Verbrämtheit gegen Realitätssinn eintauschen."/zz/DP/jha

AXC0011 2017-12-06/05:35