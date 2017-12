NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Lese-Studie:

"Für ein so reiches Land ist das ein Skandal. Dabei hatten alle Koalitionen seit 2002 einen möglichen Lösungsbaustein in ihrem Regierungsprogramm: die Ganztagsschule. Doch auch davon gibt es immer noch viel zu wenige. Mehr Lehrkräfte, Sozialarbeiter, vernünftige Gebäude und technische Ausstattung - das alles kostet eine Menge Geld. Vorhanden ist es, nun müssen Bund und Länder bereit sein, es auszugeben. Und wie die Viertklässler sollten sie sich dabei Jahr für Jahr an konkreten Leistungsvorgaben messen lassen müssen."/zz/DP/jha

