DETROIT (dpa-AFX) - Der seit Anfang des Jahres inhaftierte Volkswagen -Manager Oliver Schmidt soll wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal verurteilt werden. Der zuständige Richter Sean Cox will das Strafmaß bei einer Anhörung verkünden, die an diesem Mittwoch um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) in Detroit beginnen soll. Das FBI hatte den Deutschen, der von Februar 2012 bis März 2015 in leitender Funktion mit Umweltfragen in den USA betraut gewesen sein soll, im Januar festgenommen. Schmidt hat sich schuldig bekannt, Teil einer Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen Umweltgesetze gewesen zu sein. Ihm drohen eine hohe Geldstrafe und bis zu sieben Jahre Haft./hbr/DP/jha

