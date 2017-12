Die Firmenweihnachtsfeier ist eine der wenigen Chancen, sich Chef und Kollegen einmal von ihrer privaten Seite zu zeigen. Viele können froh sein, danach keine Abmahnung zu kassieren. Ein paar Anekdoten.

Wer hatte eigentlich ganz am Anfang den Einfall, dass Firmenweihnachtsfeiern zu etwas gut sind? Dieser Mensch muss Gastronom gewesen sein. Restaurants profitieren vom Firmenweihnachtsfeier-Trend wie verrückt.

Aber wer profitiert sonst? Na gut okay: Tausende Personalabteilungen können jubeln. Denn wer weiß, wozu man die Peinlichkeiten irgendwann noch mal gebrauchen kann? Weihnachtsfeiern machen uns in Zukunft erpressbar.

"Chef, ich würde mit Ihnen gerne über mehr Gehalt sprechen. Äh - ist das so witzig?"

"Nein, entschuldigen Sie, Frau Stapper, aber immer wenn ich Sie sehe, muss ich lachen. Für mich sind und bleiben Sie Miss Weihnachtsfeier 2017. Zu schade, dass Sie sich nicht mehr erinnern können. Aber gucken Sie mal in Ihre Personalakte. Liest sich herrlich!"

Wie kommt es, dass wir die Risiko von Firmenweihnachtsfeiern nicht wittern? Macht uns das Fest der Nächstenliebe leichtgläubig? Ich denke nein. Die meisten sind da abgebrüht. Neulich sagte mir ein Freund: "Nächste Woche Donnerstag kann ich nicht. Da hab ich mit meinem Laden Weihnachtsfeier."

"Hä? Übernächste Woche ist Pfingsten."

"Ja, wir machen das immer im Frühling. Da kriegt man leichter Tische und es ist nicht so kalt beim Rauchen."

Das ist ziemlich clever. Denn Feiern am Jahresende verführen zum Exzess. Weihnachtsfeiern läuten psychologisch betrachtet ja geradezu eine Endzeitstimmung ein: Danke für das zurück liegende Jahr, wir können stolz auf uns sein, der Erfolg der Firma ist unser gemeinsamer Erfolg, das wollen wir heute feiern. Mit anderen Worten: Es ist alles erledigt. Jetzt ist also eh alles egal. Das Büffet ist eröffnet. Prost!

Verlagerte man die Weihnachtsfeiern auf den Januar (muss ja nicht Pfingsten sein) und würde man die Feiern etwa "Startschuss 2018" nennen, dann wären sie keine Bilanz, sondern ein Aufbruch. Kein Grund also für Alkoholvergiftungen. Teamgeist statt Rudelsaufen. Aber Teambuilding ist im christlichen Abendland für die meisten eben nicht Anlass zum Feiern genug.

Trotzdem werden viele Kollegen jetzt wohl erwidern: "Was laberst du, Mann? Natürlich schweißt so 'ne Party vor Weihnachten uns zusammen, Mann!"

Und in der Tat trägt die klassische deutsche Firmenweihnachtsfeier zum Teambuilding bei - allerdings per Kollateralschaden. Auf Kosten Einzelner. Das einigende Motto: Wir anderen sind uns doch alle einig, dass wir uns niemals so gehen lassen dürfen.

Diese Anekdoten-Lieferanten gelten dann zwar als die Stars der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...